Brüssel bestellt 90 Hybrid-Busse von Volvo

Großauftrag für die Volvo Bus Corporation aus Brüssel: 90 Hybridbusse vom Typ Volvo 7900 H soll der schwedische Hersteller in die belgische Hauptstadt liefern. Damit hat die Volvo-Bussparte inzwischen mehr als 4.000 elektrifizierte Busse an Kunden in der ganzen Welt verkauft.



Die 90 Hybrid-Solofahrzeuge wurden von den Brüsseler Verkehrsbetrieben STIB-MIVB bestellt. Sie betreiben und verwalten den Großteil der öffentlichen Verkehrsmittel der Region Brüssel-Hauptstadt. Die meisten der zwölf Meter langen Busse mit umweltfreundlichem Hybridantrieb werden noch in diesem Jahr ausgeliefert und im regulären Linienbetrieb der belgischen Metropole eingesetzt. Der Auftrag an die Volvo Bus Corporation umfasst auch Service und Wartung der Fahrzeuge. Diese Aufgaben wird das Volvo Trucks Center in Brüssel übernehmen.