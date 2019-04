Brummis mit Brennstoffzellen

482 Kilometer schafft die jüngste Generation eines wasserstoffgetriebenen Trucks des US-Spezialisten Kenworth mit einer Tankfüllung. Ende 2019 sollen die ersten Fuel Cell Electric Trucks (FCET) in den USA regulär beim Güterumschlag in und um die Häfen im kalifornischen Long Beach und Los Angeles eingesetzt werden.



In den Brummis steckt die Brennstoffzellentechnik von Toyota, wie sie schon im Mirai zum Einsatz kommt. Der ursprüngliche "Alpha"- und der weiterentwickelte "Beta"-Truck haben bereits mehr als 22.500 Testkilometer abgespult. Auch im Frachtverkehr von Toyota Logistics Services und vom Paketzusteller UPS werden die Brennstoffzellen-Brummis genutzt.

