Buch-Tipp: Der große E-Bike-Ratgeber ist da

Elektrofahrräder sind toll. Steigungen, Gegenwind oder zu ambitionierte Mitfahrer stellen ab sofort kein Hindernis mehr dar. Einfach die elektrische Antriebs-Hilfe aktivieren und schon macht die Bewegung an der frischen Luft wieder Spaß. Doch worauf muss ich als E-Bike-Interessent achten? Was darf mich das Ganze kosten? Auf diese Fragen gibt es nun eine passende Antwort: Mindestens 19,90 Euro, denn genau so viel kostet der neue große Ratgeber der Stiftung Warentest "E-Bike & Pedelec". Hier gibt es alle wichtigen Informationen zur Auswahl, Kauf, Technik, Wartung und Fehlerbeseitigung. Der Ratgeber "E-Bike & Pedelec" hat 176 Seiten und ist ab dem 13. März für 19,90 Euro im Handel erhältlich oder kann online bestellt werden unter www.test.de/ebike-pedelec.