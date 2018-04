Buchtipp: "Im Bulli auf dem Hippietrail"

Anzeige

Fans vom VW Bulli werden mit diesem Buch ihre Freude haben. Der Autor Dr. phil. Heiko P. Wacker studierte Geschichte und Philosophie in Heidelberg und ist selbst passionierter Bulli-Fan.



Von einem, der auszog, im Bulli die Welt zu sehen. Jürgen Schultz spürte schon in jungen Jahren den Drang, die Enge seiner oberschwäbischen Heimstadt Memmingen hinter sich zu lassen und etwas von der Welt zu sehen. Doch sollte das nicht ein Spaziergang mit dem Rucksack durchs europäische Ausland sein, dies war ihm zu wenig. Der legendäre "Hippietrail" musste es für ihn sein. Die Wahl des Transportmittels fiel dabei nicht schwer: Ein VW Bus war damals das Nonplusultra: "Denn mit dem VW Bus warst du nicht nur ein Hippie. Mit dem Bulli warst du der Ober-Hippie!"



Jürgen Schultz erinnert sich an eine bewegte Zeit, in der er mehrfach Richtung Indien fuhr und dabei bis nach Goa und Nepal kam. Eines seiner Reisetransportmittel war ein Bulli aus dem Jahr 1956, den es heute noch gibt: Inzwischen ziert er als Leihgabe die Dauerausstellung im Erwin Hymer Museum in Bad Waldsee und ist damit für die Öffentlichkeit zugänglich. Alleine das ist eine kleine Sensation.



Jürgen Schultz hat eine schier unglaubliche Fülle an Geschichten, Abenteuern und Anekdoten dem Journalisten Heiko P. Wacker in die Feder diktiert, der daraus das Buch "Im Bulli auf dem Hippietrail" komponiert hat. Garniert mit spannenden Einblicken in das private Fotoalbum des "Ober-Hippies" erwacht darin eine Zeit zum Leben, die inzwischen längst zur Legende geworden ist.



Am 1. Mai 2018 um 12 Uhr gibt es auf dem Maikäfertreffen in Hannover eine Signierstunde am Stand von Delius Klasing.