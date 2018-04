Buchtipp: "Landy Love" - kein Ende im Gelände

Anzeige

Manche kommen überall hin. Freche Mädchen sowieso. Und Kriechöl. Dazu noch einer, der auf Öl angewiesen ist, wiewohl nicht unbedingt auf Mädchen (obwohl: ohne die geht schon mal gar nichts!). Er wird jetzt 70 Jahre alt, hat viele Gesichter und trotzdem nur einen Namen: Land Rover

"Land Love":



Mit diesem Jubiläumsband feiert der Delius Klasing Verlag eine Automobil-Legende, die beides ist: ein alter Veteran und ein junger Spund - der Land Rover. Der ewig jung ist, da er immer wieder neu erfunden wird. Jedoch zugleich auch ziemlich alt, weil er 1948 das Licht der automobilen Welt erblickte und jetzt schon seit mehr als sieben Jahrzehnten auf den Straßen der Welt rollt. Und keineswegs nur dort. Ein Allrounder ist er, ein Draufgänger, ein Springinsfeld, für den kein Hang zu steil ist und kein Matsch zu morastig.



Vorhang auf also für den Landy. Menschen aus aller Welt erzählen die Geschichten "ihres" Landys oder ihrer Landys: Es ist eine wahre Weltreise, die ins indische Punjab führt, nach Kalifornien und Kuba, nach Kenia und in die Kalahari. Und auch noch zu vielen anderen fernen und nahen Orten, wo Landy-Lover ihr Traumgefährt hegen und pflegen. Sie bekennen hier ihre ganz persönlichen Liebesgeschichten, die immer auch die Geschichte ihres Landys ist. Und weil die Fahrzeuge alle ganz unterschiedlich alt sind, ist die Weltreise zugleich eine Zeitreise durch die lange Historie dieser unverwüstlichen Marke.



Die Landy-Lover, sie sind so besonders wie ihr Auto sagt Dr. Heyko Wychodil aus Hamburg. Sie alle sind Steinchen in einem Mosaik, das dieser Band zu einem kompletten Landy-Bild fügt.



Die Herausgeberin ist Dr. Nadja Kneissler, für Freunde von Land Rover ein Must Have.