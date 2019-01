Buchtipp: "Wochenend und Wohnmobil"

Es ist Wochenende, die Sonne scheint und das Wohnmobil ist startklar: Wer hätte da keine Lust mit Freunden loszuziehen und einen kleinen Trip zu machen? Einige Anregungen liefert da vielleicht das Buch "Wochenend und Wohnmobil".



Auf 168 Seiten sind die schönsten Ausflugsziele in Bildern und kleinen Texten festgehalten. Autoren sind Petra Lupp, Martin Klug, Michael Moll und Hans Zaglitsch. Das Buch kostet 19,99 Euro und erscheint im Verlag Bruckmann.



Von Schleswig-Holstein bis Bayern: Fast alle sehenswerten Campingplätze und Stellplätze für das eigene Wohnmobil sind aufgelistet - für jeden ist also etwas dabei. Das Buch gibt außerdem zahlreiche Tipps für spannende Aktivitäten rund um den Stellplatz.



Fazit: Ein gutes Buch mit sehr schönen Ausflugszielen und perfekt gemacht für den spontanen Menschen, der am Wochenende - oder sogar länger - die Natur erkunden möchte.

