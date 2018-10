Bugatti Chiron zu Gast in Wolfsburg: Klotzen statt Kleckern

VW präsentiert in der Autostadt zwei spektakuläre Fahrzeuge: einen echten Bugatti Chiron und ein 1:1-Modell des Supersportwagens aus Lego-Steinen.



Roland Clement, Vorsitzender der Geschäftsführung der Autostadt, betont: "Wir holen für unsere Gäste das wahrscheinlich exklusivste Supersportwagen-Duo der Welt in die Autostadt" Der Lego-Chiron stehe dem echten Bugatti Chiron mit seiner atemberaubenden, leistungsorientierten Form gegenüber, so der Manager.



Einen bedeutsamen Unterschied gibt es allerdings, und zwar in Sachen Leistung: Der echte Bugatti Chiron hat mit seinen 1.500 PS 283 Mal so viel Power wie der Lego-Sportler mit 5,3 PS - faszinierend sind trotzdem beide.



Vom 16. November bis zum 6. Dezember werden die Bugattis im Automobilmuseum ZeitHaus in der Autostadt in Wolfsburg zu sehen sein - und sicher nicht nur die Jüngsten unter den Besuchern begeistern.

