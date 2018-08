Bugatti Divo: Für Kurven gemacht

Er ist bis zu 380 Sachen schnell. Es gibt ihn nur 40 Mal. Und: Der neue Bugatti Divo war am Tag seiner Präsentation im kalifornischen Monterey bereits ausverkauft - bei einem Nettopreis von fünf Millionen Euro pro Stück plus länderspezifische Steuern.



Mit dem Divo hat Bugatti einen Supersportwagen entwickelt, der im Gegensatz zum Chiron wesentlich deutlicher auf Agilität, Wendigkeit und optimale Handling-Performance auf kurvenreichen Straßen ausgelegt ist. Den Antrieb besorgt der bekannte 8-Liter-W16-Motor mit 1.500 PS.



"Intensivst wurde an den aerodynamischen Eigenschaften gearbeitet sowie Fahrwerkseinstellungen verändert", heißt es bei der französischen Luxusmarke. Das Ergebnis: Der Divo ist 35 Kilogramm leichter und hat 90 Kilogramm mehr Abtrieb als der Chiron. Das macht sich bei der Performance bemerkbar: Den Handlingkurs auf dem Test- und Prüfgelände von Nardo in Süditalien umrundet er acht Sekunden schneller als sein ebenfalls sehr flinker Markenkollege.

