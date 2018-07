Bund fordert Prämie von 800 Tesla-Käufern zurück

Anzeige

Durchaus als Problem sah man es bei der Behörde allerdings an, „dass das Basismodell des Tesla Model S nicht – wie angeboten – ausgeliefert werden konnte“.

Dem widerspricht Tesla in einer englischsprachigen Stellungnahme: „Wie unsere Webseite belegt, war jeder in Deutschland jederzeit in der Lage, eine Basisversion des Model S zu bestellen, die unterhalb des erforderlichen Preisniveaus lag. Und wir haben solche Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert.“ Die deutsche Regierung habe die Lösung akzeptiert, dass Tesla ein Fahrzeug mit reduzierter Ausstattung anbietet, das von den Kunden aufgerüstet werden konnte.

Um sicherzustellen, dass die Kunden keinen Schaden durch die Entscheidung des BAFA haben, „tragen wir die Kosten der Prämie für sie, bis die Angelegenheit geklärt ist,“ versichert der Hersteller.

Das könnte der Fall sein, sobald das Verwaltungsgericht Frankfurt über eine im April eingereichte Klage entschieden hat. Tesla will erwirken, dass das Model S auch für den Zeitraum vor dem 6. März 2018 wieder auf die Liste der förderfähigen Fahrzeuge gesetzt wird.

Danach war die rein elektrisch angetriebene Nobellimousine auch nach Ansicht der Bundesbehörde wieder förderfähig. ts

