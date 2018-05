Bus kommt auf Zuruf

Anzeige

Zum ersten Mal bietet die Deutsche Bahn einen digitalen Ruf-Bus an. Im rheinland-pfälzischen Wittlich nimmt er seinen Betrieb auf. Ein On-Demand-Mobilitätsangebot wird somit in den bestehenden öffentlichen Personennahverkehr integriert. Das neue "Wittlich-Shuttle" ergänzt vorhandene Verkehrsinfrastrukturen, insbesondere in ländlichen Regionen, heißt es.



Rufbus-Kunden sollen mit dem Angebot unabhängiger sein von Fahrplänen und Taktfrequenzen. Von nun an verkehren zwei Fahrzeuge montags bis freitags zwischen 5 und 20 Uhr. An 15 Stunden pro Tag und mit 70 möglichen Haltestellen befördert der On-Demand-Service die Kunden. Durch die relativ hohe Zahl der Haltstellen will man ein dichtes Netz gewährleisten.



Kunden können den digitalen Service per App buchen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, den Bus wie gewohnt telefonisch über eine Rufbuszentrale anzufordern. Neben der Sofortbestellung kann das "Wittlich-Shuttle" auch zu einem bestimmten Termin gebucht werden. Inhaber von Zeitkarten oder Einzelfahrscheinen müssen für das neue Angebot einen Euro "Komfort-Zuschlag" zahlen.