Bus zum Anbeißen: "Wir sind ein Berliner"

Ganz in Blau rollt der neue Mannschaftsbus von Hertha BSC durch Berlin. Nicht zu übersehen ist dabei der Slogan "Wir sind ein Berliner". Klingt zum Anbeißen schön. Oder hat da etwa ein ehemaliger US-Präsident die Hand im Spiel? Und auch die Wappen aller zwölf Berliner Bezirke erstrahlen ab sofort auf dem Mannschaftsbus. Das Branding ist Teil der neuen Saison-Kampagne von Hertha BSC. Unter dem Motto "In Berlin kannst du alles sein. Auch Herthaner." stellt der Hauptstadtclub die Menschen in den Mittelpunkt, die dem Verein seinen Rückhalt geben: seine Fans.



"Wir wollen Hertha BSC in ganz Berlin stattfinden lassen und möchten alle 3,8 Millionen Berliner ansprechen. Mit der neuen Kampagne und den zusätzlichen innovativen lokalen Aktivierungen machen wir den nächsten Schritt in diese Richtung", erläutert Daniel Schmid, Leiter Markenführung bei Hertha BSC.



Bei der Kampagnen-Umsetzung hat auch die Sportmarketingagentur Jung von Matt/SPORTS mitgewirkt. Felix Umbach, verantwortlicher Senior Art Director der Agentur: "Keine deutsche Stadt ist so bunt und vielfältig wie Berlin. Wir beweisen das, indem wir die Fans und die Stadt mit all ihren Ecken und Kanten präsentieren und in den Mittelpunkt der Kampagne rücken." Jetzt fehlen nur noch Siege auf dem Fußballplatz.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 20.08.2018