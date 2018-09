Busse kommen besser durch den TÜV

Die technische Sicherheit von Bussen hat sich in den vergangenen Jahren deutlich verbessert. Das zeigen die Ergebnisse des TÜV Bus-Reports 2018. Die TÜV-Prüfer haben bei 12,2 Prozent aller bei der Hauptuntersuchung begutachteten Reise- und Linienbusse "geringe Mängel" festgestellt.



Jedoch: Bei 15,3 Prozent kamen bei der HU "erhebliche Mängel" zum Vorschein. In diesem Fall muss der Bus zunächst repariert und dann erneut begutachtet werden. Beruhigend hingegen: Die Einstufung als "verkehrsunsicher", die zur sofortigen Stilllegung führen würde, sei statistisch zu vernachlässigen, berichtet der TÜV.



Zum Vergleich: Im letzten TÜV Bus-Report 2015 wiesen 14,5 Prozent der Busse geringe Mängel auf, 18,5 Prozent erhebliche Mängel und 0,1 Prozent galten als verkehrsunsicher. "Busse gehören heute Dank der regelmäßigen Prüfungen zu den sichersten Verkehrsmitteln in Deutschland", sagt Richard Goebelt, Bereichsleiter Fahrzeug & Mobilität beim TÜV-Verband (VdTÜV). Hersteller und Bus-Unternehmen dürften sich aber nicht auf den Ergebnissen ausruhen. Als Schwachpunkte machten die TÜV-Prüfer Defekte an der Beleuchtung sowie Ölverlust am Motor aus.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 17.09.2018