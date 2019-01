C5 Aircross setzt sich in Szene

Ein Werbespot präsentiert den neuen Komfort des Citroen C5 Aircross. Dabei setzt sich das SUV mächtig in Szene. Der unterhaltsame TV-Spot hebt den komfortablen Innenraum des Citroën C5 Aircross im Kontrast zu den rauen Außenbedingungen hervor. So sorgt die Advanced Comfort Federung dafür, dass die Fahrgäste weder die Auswirkungen eines tobenden Sturms noch Stöße durch Fahrbahnunebenheiten zu spüren bekommen.



Arnaud Belloni, Direktor Marketing und Kommunikation Citroën: "Diese Kampagne ist inspiriert von den Erwartungen unserer Kunden, die einen SUV nicht nur aus Imagegründen fahren. Der neue Citroën C5 Aircross meistert die herausforderndsten Straßen, und das bei höchstem Komfort. Nach einer komfortablen Anreise ist man bereit für jedes Abenteuer!" Markteinführung ist am 9. Februar.

