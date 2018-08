Cadillac Escalade: Luxus-Dickschiff aus den USA

Yes, we can - oh ja, das können die Amerikaner: Ein Luxusfahrzeug mit allem erdenklichen Komfort und den Abmessungen eines Panzers bauen, das in der Ausstattung Platinum mit Sonderlackierung 116.650 Euro kostet und dazu noch über 20 Liter Sprit auf 100 Kilometer verbraucht. Für den, der es sich leisten kann, herrlich. Aber für europäische Verhältnisse ist dieser Bulle schon ein wenig dekadent. Der Motor-Informations-Dienst (mid) hatte allerdings viel Freude mit dem Dickschiff.



Der Testwagen kommt zur Redaktion und ich denke: Was ist das denn? Der Escalade ist so groß, dass meine Assistentin Bianca mit einer Körpergröße von 1,65 Metern nicht richtig über die Motorhaube schauen kann, wenn sie danebensteht. Was werden die Nachbarn sagen, wenn ich mit diesem Monster bei meinem Stamm-Metzger vorfahre? Und genau so kommt es: Oh, wohl im Lotto gewonnen, was ist denn bei Euch los? Herrlich! Manche Dinge kann man nicht mit Geld kaufen.



Nach seiner Einführung im Jahr 1999 wurde der Escalade laut dem Hersteller zum Kultfahrzeug der Luxus-SUV's. Jetzt, in der vierten Generation, gibt es ein neues Außendesign und dennoch ist er sofort erkennbar. Die Größe und Präsenz sind eindrucksvoll, den übersieht man nicht. Die Front wird dominiert von einem detailreichen Galvano Chrom-Kühlergrill mit gebürsteter Optik. Die Front- und Heckbeleuchtung besteht komplett aus LEDs. Die Scheinwerfer haben als Branchenneuheit ein LED-Fernlicht mit vollständiger interner Rückstrahlung. Das besteht aus LEDs und vier übereinander angeordneten Kristall-Linsen. Der Cadillac-Schriftzug ist in die Scheinwerfereinfassung eingeprägt. Hohe, schmale, vertikale LED-Heckleuchten verlaufen bis zum Dach des Escalade. Sie bringen das Markenemblem im Dunkeln zum Leuchten. Sehr schön.



In Europa kann der zahlungskräftige Kunde zwischen den zwei Ausstattungsvarianten Premium und Platinum wählen und zwischen sieben und acht Sitzplätzen. Innen glänzt der Cadillac mit Dekorelementen aus echtem Holz, sorgsam verarbeitete Premium-Materialien erwarten den Piloten. Die ordentlich verarbeiteten beheiz- und belüftbaren Vorder-Ledersitze sind richtig bequem und verfügen über drei verschiedene Massagefunktionen. Anfassen, reinsetzen, auffallen im Straßenverkehr und irrsinnigerweise total wohlfühlen. Das ist die Kernaussage zu diesem Fahrzeug. Das Lenkrad ist beheizbar, eine Drei-Zonen-Klimaautomatik serienmäßig an Bord. Alle Extras sind hier nicht aufzählbar, das würde den Rahmen der Reportage sprengen. Auf die Ohren gibt es etwas mit dem Bose Surround-Sound-System, exklusiv auf dieses Fahrzeug zugeschnitten. 16 strategisch platzierte Lautsprecher sorgen für ein Klangerlebnis, das seinesgleichen sucht.



Unser Tipp: vor dem Losfahren unbedingt zuerst die Bedienungsanleitung lesen. Es gibt beim Escalade tausendfache Verstell-Möglichkeiten. Wie klappt's mit Sitzen und Lenkrad, wo ist der Tankdeckel und wie starte ich die Navigation? Kein Witz, wir mussten uns bei den Testfahrten erst einmal zurechtfinden. Zu viel Technik ist nicht jedermanns Sache.



Platz haben vier Erwachsene mit Urlaubsgepäck locker. Im Herzen ist der Escalade ein SUV, der genug Kraft mitbringt, um Anhänger bis zu 3.100 Kilogramm zu ziehen. Das Gewicht des 2,6-Tonners ist während der Fahrt, egal ob Autobahn oder über Land, immer spürbar. Trotzdem verfügt unser Dickschiff über mehr als genügend Leistung. Allradantrieb und ein 6,2 Liter großer V8-Motor sind Serie. 313 kW/426 PS und ein Drehmoment von 621 Nm verschaffen dem Escalade die nötige Kraft, um von 0 auf 100 km/h in 6,7 Sekunden zu spurten. Die Magnetic Ride Control von Cadillac, laut Hersteller das am spontansten reagierende Fahrwerksystem der Welt, soll maximale Dynamik und erstklassigen Abrollkomfort gewährleisten. Was uns sehr gefallen hat ist das Automatikgetriebe, ein 6-Stufen-Wandler. Die Schaltvorgänge sind kaum wahrzunehmen. Störende Innenraumgeräusche finden so gut wie nicht statt. Die Türen sind dreifach abgedichtet und die Karosseriestruktur wurde ab Werk verstärkt. Laminiertes Akustikglas ist zusätzlich verbaut.



Unser Fazit: Der Escalade ist sein Geld wert. Für den, der sich das leisten kann. Und der an der Tankstelle nicht schwächelt. Premium ist an allen Ecken spür- und fühlbar und die neidischen Blicke der Nachbarn sind einfach unbezahlbar.



Jutta Bernhard / mid



Technische Daten Cadillac Escalade 6.2 V8 Platinum:



Siebensitziger Maxi-SUV, Länge/Breite (ohne Spiegel)/Höhe/Radstand in Millimeter: 5.179/2.061/1.896/2.946, Leergewicht: 2.635 kg, zul. Gesamtgewicht: 3.311 kg, Kofferraumvolumen: 431 - 2.668 l, Preis: ab 114.500 Euro.

Motor: V8-Benziner, Hubraum: 6.162 ccm, Leistung: 313 kW/ 426 PS bei 5.600 U/min, max. Drehmoment: 610 Nm bei 4.100 U/min, Beschleunigung 0 bis 100 km/h: 6,7 s, Höchstgeschwindigkeit (abgeregelt): 180 km/h, Normverbrauch: 12,6 l pro 100 km, CO2-Ausstoß: 287 g/km, Achtgang-Automatik, wählbarer Allradantrieb mit automatischem Sperrdifferenzial an der Hinterachse, Preis: ab 114.500 Euro.

