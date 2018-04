Cadillac fahren nach Lust und Laune

Anzeige

Der Cadillac ist das Traumauto der Amerikaner. Die Edelmarke des Hauses General Motors macht in Deutschland nicht ganz so viel Furore. In München geht Cadillac jetzt aber mit einem neuartigen Mobilitäts-Angebot in die Offensive. Der Autobauer startet in der Schickeria-Hochburg ab Mai 2017 seinen Mobilitätsservice "BOOK by Cadillac".



"Mit BOOK by Cadillac bieten wir ein innovatives Kundenprogramm in Europa an, das es in dieser Flexibilität noch nicht gibt", betont Felix Weller, Vize-Präsident Cadillac Europa. "Durch unsere Erfahrungen aus dem bereits seit Anfang 2017 in New York angebotenen Service sowie dem Pilotprojekt in München konnten wir BOOK by Cadillac an europäische Bedürfnisse anpassen."



Die Grundidee aus den USA ist geblieben: maximale Flexibilität und minimale Verpflichtungen. Wer sich nicht festlegen und monatlich entscheiden will, ob er weiterhin an BOOK by Cadillac teilnimmt, bezahlt für den Service 1.700 Euro. Der Abonnent kann den Preis reduzieren, indem er sich auf entweder drei Monate zu je 1.600 Euro oder sechs Monate zu je 1.500 Euro festlegt - ohne Einschränkungen bei der Fahrzeug-Verfügbarkeit und -auswahlmöglichkeit.



"Mit dem innovativen BOOK by Cadillac-Programm tragen wir dem ausgeprägten Bedürfnis anspruchsvoller Abonnenten im Raum München Rechnung, die sich ein Höchstmaß an Individualität und Service wünschen", sagt Florian Spinoly, Marketing-Direktor von Cadillac Europa. Darüber hinaus setze der personalisierte Service auch in Sachen Nutzerfreundlichkeit und Emotionalität europaweit neue Maßstäbe. "Wo sonst können Kunden beliebig oft zwischen verschiedensten Fahrzeugtypen wechseln, heute ein luxuriöses SUV fahren und morgen einen Hochleistungssportwagen." Gebucht werden könne bequem per Smartphone.



Um den Modellwechsel für die Kunden möglichst angenehm und stressfrei zu gestalten, setzt Cadillac auf exklusive BOOK-Concierges, die die Autos direkt zum Abonnenten bringen und dort auch wieder abholen.