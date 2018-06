Campen in der Schweiz am teuersten

Anzeige

Camping-Urlaub wird immer beliebter. Das zeigen nicht nur Rekorde bei den Übernachtungen, sondern auch die um 17 Prozent gestiegenen Zulassungszahlen für Reisemobile. Deutschland zählt dabei mit einem durchschnittlichen Übernachtungspreis von 23,42 Euro in der Hauptsaison für zwei Personen samt Stellplatz und Strom zu den eher preiswerteren Zielen, so eine Auswertung des Reiseportals camping.info.



Am teuersten sind Camping-Urlaube in der Schweiz (36,06 Euro) und Italien (35,63 Euro) gefolgt von den Kroatien (33,39 Euro), Spanien (31,75 Euro), Dänemark (29,14 Euro) und Österreich (28,85 Euro). Unter 15 Euro kostet eine Nacht in Rumänien, Bulgarien, Mazedonien und Weißrussland. "Allerdings sollten Camping-Urlauber in diesen Ländern auch einen dementsprechenden Komfortverlust einberechnen", sagt Camping.Info-Betreiber Maximilian Möhrle.