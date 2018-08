Caravan Salon 2018: Dometic zeigt pfiffiges Zubehör

Die Camping-Branche boomt, und auf dem Caravan Salon 2018 in Düsseldorf zeigen Hersteller aus aller Welt ihre Neuheiten. Aber nicht nur Reisemobile und Caravans stehen im Rampenlicht, sondern auch Zubehör, das Camping-Fans das Leben erleichtern oder versüßen soll. Dazu gehört auch der neue 10er-Kühlschrank-Generation von Dometic.



Der neue Dometic RMD 10 für Caravans und Reisemobile ist das erste Modell der neuen Kühlschrank-Generation, das Dometic der Öffentlichkeit präsentiert. Highlight: der patentierte doppelseitige Türanschlag. So gerüstet, lässt sich die Tür - mit Türgriff über die gesamte Kühlschrankhöhe - beidseitig öffnen und ist somit ideal für unterschiedlichste Platz- und Einbauverhältnisse.



Sein TFT-Display bietet optimale Lesbarkeit der Einstellungen, die durch den Drehknopf mit Soft-Touch Button vorgenommen werden. Ein neues Kühlaggregat sorgt beim RMD 10 laut Dometic für die beste Kühlleistung seiner Klasse. Als erster Absorberkühlschrank kann das Modell dank CI-Bus-Vorbereitung auch zentral aus dem Reisemobil und Caravan gesteuert werden. Per Zubehörpaket lässt sich das einheitliche Interieur des neuen RMD 10 ergänzen. Besonderer Vorteil für Kunden: Wer seinen Dometic RMD Kühlschrank der 6er, 7er oder 8er Serie gegen den neuen Dometic RMD 10 tauscht, bekommt diesen zu einem Sonderpreis.



Für Kastenwagen-Ausbauten hat Dometic den neuen Kompressorkühlschrank RC 10.4 im Programm, der mit 70 und 90 Liter Volumen mit wechselbarem Türanschlag erhältlich ist und im Design der 10er Generation für Reisemobile und Caravans angepasst ist. Durch die integrierte Be- und Entlüftung kann er nahtlos in die Seitenwand des Kastenwagens integriert werden.



Wer innen Speisen und Getränke kühlt, möchte diese auch draußen vor der Sonne geschützt genießen. Die neue Seitenwandmarkise PW 1100 lässt sich dank der patentierten Slide-Out Stützbeine leichter als je zuvor aufbauen, und das weiterentwickelte Easy-Lock-Systems macht die Bedienung einfacher und sicherer. Es verhindert versehentliches Entriegeln der Stützbeine.



Ab einer Länge von vier Metern ist die Markise mit einer Spannstange ausgestattet. Diese wird während der Fahrt in dem Gehäuse der Markise transportiert und nimmt somit keinen wertvollen Stauraum im Inneren des Fahrzeugs in Anspruch. Alle aktuellen Adapter der Dometic Markisen können auch hier verwendet werden. Interessierte finden Dometic in Halle 13 Stand A 31-01.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 23.08.2018