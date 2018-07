Caravan Salon Düsseldorf: Wir sind dann mal weg

Anzeige

Neun Tage, mehr als 600 Aussteller mit 130 Caravan- und Reisemobilmarken, rund 2.100 Freizeit-Fahrzeuge - der Caravan Salon in Düsseldorf ist die Messe für alle, die Freiheit und Freizeit auf Rädern genießen möchten.



In 13 Hallen und dem Freigelände finden die Besucher neben den ausgestellten Fahrzeugen wie gewohnt Informationen zu Zubehör, Ausbauteilen, Zelten, Mobilheimen, Urlaubsdestinationen sowie Camping- und Reisemobilstellplätzen. Auf der Welt-Leitmesse ist in allen Größen und Variationen die gesamte Bandbreite vertreten.



"Nirgendwo ist die gezeigte Produktvielfalt und -auswahl größer als in Düsseldorf. So findet jeder Caravaning-Interessierte das zu ihm passende Fahrzeug", sagt Daniel Onggowinarso, Geschäftsführer des Caravaning Industrie Verbandes e.V. (CIVD). Besonders großer Beliebtheit erfreuen sich demnach kompakte Modelle. "Ausgebaute Kastenwagen und teilintegrierte Reisemobile sind vor allem bei Einsteigern beliebt." Zahlreiche Weltpremieren bieten dem Publikum einen spannenden Überblick über die Neuheiten der Branche.



Der Caravan Salon Düsseldorf 2018 öffnet vom 25. August bis zum 2. September für Besucher die Tore.