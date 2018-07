Caravaning-Branche fährt Rekord ein

Anzeige

Ein Ausflug in die malerischen Alpen, ein Urlaub am Meer oder eine Tour de France durch die Weinlandschaften in Bordeaux: Bei der Ferienfahrt mit dem Reisemobil ist für jeden Geschmack etwas dabei. Deshalb boomt die Branche. Und ein Ende dieses Trends scheint nicht in Sicht, wie die aktuellen Zahlen beweisen.



So sind die Neuzulassungen von Freizeitfahrzeugen in Deutschland im ersten Halbjahr 2018 um mehr als 10 Prozent auf einen Allzeitbestwert von insgesamt 46.500 Einheiten gestiegen. Die Neuzulassungen von Reisemobilen wuchsen um 14 Prozent, was ebenfalls ein Rekord ist. Die Caravan-Neuzulassungen legten im gleichen Zeitraum um 4 Prozent zu. Zu dem besten ersten Halbjahr der Branche trugen auch die Juni-Zahlen mit einem Plus von 9,4 Prozent bei.



"Die hervorragenden Neuzulassungszahlen von Reisemobilen und Caravans in der ersten Jahreshälfte belegen eindrucksvoll die stetig steigende Attraktivität der Urlaubsform Caravaning für immer mehr Deutsche in allen Gesellschaftsschichten und Altersgruppen", kommentiert Daniel Onggowinarso, Geschäftsführer des Caravaning Industrie Verbandes e.V. (CIVD), die Rekordzahlen. Caravaning-Urlauber schätzen vor allem die Möglichkeit, flexibel und selbstbestimmt unterwegs zu sein und dabei die Natur zu entdecken und zu genießen. Und der Ausblick ist rosig. "Wir erwarten 2018 ein neues Rekordergebnis", so Onggowinarso.