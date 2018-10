Care by Volvo: Das mobile Rundum-Sorglos-Abo

Einfachheit, Transparenz und Zeitersparnis sind bei immer mehr Konsumenten auf dem Vormarsch. Um sich greifende Begriffe wie "Flatrate" oder "All Inclusive" zeugen davon. Immer mehr gilt das auch fürs Automobil. Volvo bietet deshalb ab sofort mit "Care by Volvo" ein neuartiges Abo an. Unter dem Motto "Freedom to Move" soll es die neue Freiheit des Fahrzeugbesitzes ermöglichen.



"Der Kunde muss nur noch tanken, alles andere ist im Abo enthalten", verspricht Thomas Bauch, Geschäftsführer von Volvo Car Germany. Und Volvo-Chef Hakan Samuelsson ergänzt bei einer Präsentation des neuen Auto-Abos in München: "Ähnlich einem Handy-Provider bewegen wir uns damit weg vom reinen Verkauf hin zu neuen Formen von Nutzung." Ein Volvo im Abo für monatlich 1,2 Prozent des Brutto-Listenpreises - eine derartige Subskriptionslösung komme laut dem Präsidenten und CEO der Volvo Car Group "einem der absolut wichtigsten aktuellen Trends" der Automobilbranche entgegen, zusammen mit Elektrifizierung und Autonomem Fahren. Mit "Care by Volvo" sind die Schweden der erste Autohersteller überhaupt, der flächendeckend und zusammen mit dem eigenen Händlernetz ein solches Auto-Abo anbietet.



Es kann ganz schön schwierig sein, in den Besitz eines gewünschten Autos zu kommen: Monatelange Lieferzeiten, kompliziertes Konfigurieren, zähe Preisverhandlungen, komplexe Finanzierungskonstruktionen, und am Ende sind die wahren Kosten fürs Fahrzeug überhaupt nicht klar. Mit all dem soll "Care by Volvo" jetzt Schluss machen: Ab 1. November ist eine entsprechende App erhältlich. Damit oder über die Website www.das-abo.de kann man sich in wenigen Minuten ein Fahrzeug aussuchen und ordern. Innerhalb einiger Tage erhält man falls nötig zunächst ein Ersatzauto, dann sobald wie möglich das bestellte Modell. In der Abo-Gebühr von 1,2 Prozent des Brutto-Listenpreises monatlich ist alles enthalten außer Treibstoff: Kfz-Steuer und Versicherung (für jeden gewünschten Mitfahrer, auch Nachbarn oder Bekannte), Wartung, Reparaturen und Service, saisonaler Reifenwechsel samt Einlagerung sowie Bring-und-Hol-Dienst. Und: Jedes Fahrzeug ist mit einer SIM-Karte mit monatlicher 10 GB-Datenflatrate und einem WLAN-Hotspot ausgestattet.



Es passt perfekt, dass Volvo Deutschland das Auto-Abo "Care by Volvo" in mietbaren Coworking-Büroäumen mitten in München präsentiert. Hier nutzen Menschen gegen monatliche Gebühren eine vollfunktionale Büro-Infrastruktur samt allen Services. Und genießen somit ein inspirierendes Umfeld. Laut Thomas Bauch sparen sie Zeit, genießen Flexibilität und konzentrieren sich auf den Kern der Dinge. Ähnlich dem Autokäufer, für den "Care by Volvo" in Frage kommt, so Bauch. Auch das Auto-Abo bietet eine "enorme Flexibilität": Innerhalb der ersten 24 Monate kann der Volvo-Kunde jederzeit gegen eine zusätzliche Gebühr das Fahrzeug wechseln (dies kostet unabhängig vom Modell 699 Euro) oder den Vertrag beenden (1299 Euro). Nach Ablauf der ersten zwei Abo-Jahre bieten die Schweden beide Optionen kostenlos an.



Besonderen Wert legt Thomas Bauch darauf, dass "Care by Volvo" nur im Schulterschluss mit den Händlern der Marke funktioniere. Es sei zusammen mit ihnen entwickelt worden, und etwa zwei Drittel der deutschen Volvo-Händler seien bereits mit an Bord - viele weitere würden nach Einschätzung des Volvo-Deutschland-Chefs folgen. Dies gewährleiste, dass die im Abo enthaltenen Leistungen optimal den Kunden erreichen. Eine Service-Hotline stehe zum Anfang Montag bis Samstag von 8 bis 22 Uhr bereit, die Rundum-Erreichbarkeit von 24 Stunden an 7 Wochentagen sei nur eine Frage der Zeit. Bei den Händlern werde sich nur geschultes Fachpersonal um die Abo-Kundschaft kümmern, sogenannte "Care by Volvo-Produktberater".



Die schwedische Premium-Marke erhofft sich von dieser neuen Art von Fahrzeug-Besitz, jüngere Zielgruppen zu erreichen. Bislang konnte man bereits Volvos lifestyligen Kompakt-SUV XC40 und die neue Generation des Kombis V60 per "Care by Volvo" abonnieren. Inzwischen hat sich das Angebot auf alle Modelle der neuen Volvo-Generation auf den beiden Plattformen "SPA" und "CMA" ausgeweitet - also momentan Volvos große 90er-Baureihe sowie der äußerst beliebte Mittelklasse-SUV XC60. 2019 folgt die neue Sportlimousine Volvo S60. Die Abo-Preise starten bei 498 Euro monatlich für den Volvo XC40 T3 Momentum.



Volvo geht derzeit davon aus, dass schon bald 10 Prozent des Automobilmarktes über Abos wie "Care by Volvo" laufen könnten. Thomas Bauch sieht in den kommenden Jahren die Chance, dass sich dieser Wert sogar auf 25 bis 30 Prozent steigern könnte. Die Schweden rechnen für 2019 damit, etwa 5 Prozent ihres Umsatzes mit dem Auto-Abo zu machen. Und bis 2025 erwarten sie, dass bereits rund die Hälfte aller Volvos von Kunden abonniert werden.



Besonders wohltuend hebt sich das Abo vom klassischen Autokauf ab, wenn es um Lieferzeiten geht. Volvo verspricht, dass der Kunde innerhalb von zehn Tagen ein Auto aus dem herstellereigenen Mietwagenprogramm erhält, wenn der von ihm bestellte Volvo zum Wunschtermin nicht erhältlich ist. Somit sei der "Care by Volvo"-Kunde von Anfang an mobil. "Diese schnelle Mobilität ist ein großer Vorteil, niemand möchte lange auf sein neues Auto warten", betont Thomas Bauch. Im Abo sind als Standardwert 15.000 km jährlich enthalten, dies lässt sich gegen Gebühr auf bis zu 55.000 km steigern. Auch kann der Kunde wie beim traditionellen Autokauf sein bisheriges Fahrzeug in Zahlung geben.



Volvo rechnet im Zuge fortschreitender "Care by Volvo"-Abos auch mit sehr vielen Neukunden. Das könnte vor allem auf die nahe Zukunft zutreffen, ehe andere Hersteller mit einem vergleichbaren flächendeckenden Auto-Abo nachziehen, das ebenfalls zusammen mit dem Händlernetz der jeweiligen Marke abgewickelt wird, und nicht von Drittunternehmen. Bis dahin freut sich Thomas Bauch zurecht für Volvo über einen Vorsprung gegenüber der Konkurrenz.



Ralf Schütze / mid

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 30.10.2018