Carrera gratuliert Porsche

Wenn das Geld nicht für ein 1:1-Modell reicht, ist der Griff zum blitzgeschwinden Porsche im Kleinformat seit über 50 Jahren eine passende Alternative. Schon seit über einem halben Jahrhundert ist Carrera nämlich Partner der Zuffenhauser. Und so wie Porsche für viele Fans das Synonym für Sportwagen ist, ist Carrera-Bahn der Ausdruck für Autos auf Rennschienen.



Carrera-Chef Andreas Stadlbauer beglückwünscht Porsche zum 70. Geburtstag: "Carrera und Porsche stehen für Design und Performance und sind damit ein unschlagbares Team." Das zeigt sich in zahlreichen Top-Modellen, die für Porsche-Fans immer noch ein "Must-Have" sind. Durch die Porsche-Lizenz können Sportwagen-Enthusiasten ihr Lieblingsmodell auch in den Maßstäben 1:24, 1:32 und 1:43 über die Strecke fegen lassen. Und zwar mit bis zu 600 km/h Maßstabsgeschwindigkeit.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 10.10.2018