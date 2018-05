Carsharing-Flotte mit dem elektrischen Seat eMii

Anzeige

Elektromobilität und Carsharing passen perfekt zusammen. Nun hat Seat eine Carsharing-Flotte mit dem elektrischen Prototyp Seat eMii in Betrieb genommen. Dieser Service richtet sich an die über 1.000 Mitarbeiter von Seat Metropolis:Lab Barcelona und Pier 01 Barcelona Tech City, dem europäischen Gründer-Ökosystem und Sitz des markeneigenen Digital Lab.



Auf diese Weise teilen die dort tätigen Mitarbeiter nun nicht nur ihr Fachwissen und die dieselbe Arbeitsumgebung, sondern auch ihre Fahrzeuge. Eine Mitfahrt in einem der batterieelektrischen Prototypen verdeutlicht auf Anhieb deren Potenzial. Zugleich kann man dabei aus erster Hand erfahren, wie die eMii-Flotte funktioniert.