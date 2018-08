Carsharing für Urlauber immer attraktiver

Anzeige

Vor allem während der schönsten Zeit des Jahres sind Flexibilität und Mobilität wichtig, Urlauber greifen deshalb immer öfter auf die Möglichkeit des Carsharing zurück. Im Vergleich zu 2017 stieg die Zahl der länderüberschreitenden Anmietungen im ersten Halbjahr 2018 um immerhin 42 Prozent. Das teilt Carsharing-Anbieter car2go mit.



Deutsche Kunden fahren am liebsten in der österreichischen Hauptstadt Wien, wo 90 Prozent der car2go-Auslandsfahrten Anmietungen von deutschen Nutzern sind. Aber auch in den italienischen Städten Florenz, Mailand, Rom und Turin setzen deutsche Kunden immer häufiger auf flexibles Carsharing. Knapp die Hälfte (47 Prozent) aller länderübergreifenden Fahrten in Italien geht auf deutsche Kunden zurück. Mit 41 Prozent liegen die spanischen Nutzer knapp dahinter.



Bevorzugtes Ziel bei den länderübergreifenden Fahrten ist hingegen Deutschland. 43 Prozent der Auslandsfahrten, die im ersten Halbjahr 2018 bei car2go getätigt wurden, legten europäische Kunden auf deutschen Straßen zurück. Italien liegt auf Platz zwei: Rund 30 Prozent der länderüberschreitenden Fahrten im ersten Halbjahr 2018 fanden im Land der Dolce Vita statt.



"Die Nutzerzahlen zeigen, dass flexibles Carsharing für unsere Kunden nicht nur zu Hause eine Rolle spielt: Für viele ist flexible Mobilität auch im Urlaub nicht mehr wegzudenken", sagt Olivier Reppert, CEO von car2go. Das Unternehmen stellt in insgesamt 14 europäischen Städten rund 8.000 Fahrzeuge zur Verfügung. Beliebt ist bei Kunden vor allem die Flughafenfahrt, die in allen zwölf europäischen Städten möglich ist.