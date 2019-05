Cayenne Coupé: Mehr als nur schick

Der erste Eindruck ist mitunter bei einem Auto entscheidend: Ja oder nein, Daumen rauf oder Daumen runter? Beim neuen Cayenne Coupé dürfte bei den meisten Betrachtern eine positive Reaktion folgen. Denn die Erweiterung der großen Porsche-SUV-Baureihe sieht aus manchen Perspektiven geradezu unverschämt gut aus.



Klar ist das Geschmackssache. Aber im Gegensatz zu etablierten Konkurrenzmodellen ist das Heck einfach geschmeidiger ausgefallen. Es wirkt nicht wie nachträglich hinkonstruiert, sondern fügt sich harmonisch in den Gesamteindruck des knapp fünf Meter langen Boliden aus Zuffenhausen ein.



Allerdings haben die Porsche-Designer und Techniker ja auch nicht einfach das Dach des "normalen" Cayenne hinten schräg abgeschnitten. Die komplette Dachpartie ist neu gestaltet, inklusive Frontscheibe und A-Säule, die wegen der um zwei Zentimeter abgesenkten Dachkante flacher stehen. Als optischer Glücksgriff erweist sich auch der feststehende Dachspoiler zur Unterstützung der coupéhaften Seitenlinie. Zusätzlich sorgt ein ab 90 km/h um 135 Millimeter ausfahrender adaptiver Heckspoiler für mehr Anpressdruck hinten. Eine etwas kräftigere Hüftpartie plus die breitere Spur zusammen mit mindestens 20 Zoll großen Rädern sind für den eindrucksvollen Auftritt zuständig.



Dass auch die hinteren Türen neu gestaltet wurden, ist beim Einsteigen zu spüren - der Ausschnitt ist etwas knapper bemessen. Das Platzangebot im Fond auf den zwei Einzelsesseln wiederum ist trotz des serienmäßigen Panoramadachs in alle Richtungen hin mehr als nur zufriedenstellend, zumindest für Zeitgenossen knapp an die 1,90 Meter. Vorne geht es gewohnt luftig zu und der Kofferraum erfüllt mit seinem Volumen von 625 bis 1.540 Litern standesgemäße Transportwünsche. Wer auf den Blick nach oben verzichten will, kann übrigens auch ein um 21 Kilo leichteres, schick geformtes Karbondach wählen.



Zunächst rollt das Cayenne Coupé mit turbogeladenem Dreiliter-V6 mit 340 PS und 450 Newtonmeter, als S-Version mit 2,9-Liter-Biturbo-V6 mit 440 PS und 550 Nm und als Turbo Coupé mit Vierliter-V8-Biturbo mit 550 PS und 770 Newtonmeter an den Start. Die ermöglichen Sprintzeiten von 6,0, 5,0 und 3,9 Sekunden und 243 bis 286 km/h Spitze.



Das 340 PS-Coupé erwies sich bei ersten Testfahrten als gelungener Einstieg ohne Mängelerscheinungen. Der Sechszylinder hängt so richtig schön am Gas, lässt sich zügig hochdrehen und verbreitet dank geschicktem Sound-Engineering im Innenraum die dazu passende akustische Kulisse. Die Achtgang-Tiptronic S passt gut ins Paket und geht kongenial auf die Motor-Charakteristik ein. Je nach Fahrmodus gibt das Cayenne Coupé den coolen Gleiter oder den kurvengierigen Racer - angesichts eines Lebendgewichts von knapp über zwei Tonnen spricht das für die Fähigkeiten der Fahrwerks-Konstrukteure, die auf das serienmäßig installierte Porsche Active Suspension Management (PASM) zurückgreifen können. Die 9,4 Liter Verbrauch je 100 Kilometer nach der eher praxisfernen NEFZ-Norm kann der künftige Eigner zumindest als Orientierungshilfe dafür nehmen, dass er in der Praxis mit 13 bis 15 Litern dabei sein wird - artgemäße Nutzung des Sport-SUV vorausgesetzt.



Fazit: Die neue Version ist Cayenne pur - aber eben mit neuer Optik und neuen technischen Feinheiten. Die weltweite Fangemeinde, speziell in den USA und China, hat schon sehnsüchtig auf das Coupé gewartet - und wird sich auch von den Einstiegspreisen zwischen 83.711 Euro und 146.662 Euro nicht abschrecken lassen.



Rudolf Huber / mid



Technische Daten Porsche Cayenne Coupé:



Sportliches Premium-SUV-Coupé; Länge/Breite (m. Außenspiegeln/Höhe/Radstand in Millimetern: 4.931/2.194/1.676/2.895, Leergewicht 2.030 kg, zul. Ges.gewicht 2.795 kg, Anhängelast gebremst/ungebremst: 3.500/750 kg, Kofferraumvolumen: 625 - 1.540 l, Tankinhalt: 75 l. Preis: ab 83.711 Euro.



Antrieb: Sechszylinder-V6-Turbobenziner, Hubraum: 2.995 ccm, Leistung: 250 kW/340 PS bei 5.300 - 6.400 U/min, max. Drehmoment: 450 Nm bei 1.340 bis 5.300 U/min. Beschleunigung 0 bis 100 km/h: 5,7 s, Höchstgeschwindigkeit: 243 km/h, Allradantrieb, NEFZ-Normverbrauch: 9,4 Liter Super je 100 km, CO2-Ausstoß: 215 g/km, Abgasnorm: Euro 6d-Temp.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 21.05.2019