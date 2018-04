"Cayu-Store": Opel verkauft jetzt auch im BVB-Fanshop

Anzeige

Nach dem Kauf eines eleganten Anzugs von Hugo Boss gleich noch ein Auto ordern? In einem der größten Einkaufszentren Deutschlands, dem CentrO in Oberhausen, ist das jetzt möglich. Nach Stuttgart und Rüsselsheim hat Opel dort den dritten Bestell-Shop "Cayu" eröffnet, diesmal integriert in die BVB-Fanmeile in der Einkaufs-Mall. "Passt perfekt", freut sich Opel-Deutschland-Chef Jürgen Keller.



Im "Cayu-Store" können Kunden und Interessenten ab sofort bei einem Kaffee entspannen und ganz nebenbei an einem der Online-Terminals in der Opel-Produktpalette stöbern und direkt ein Auto kaufen oder leasen. So steht ein neuer Grandland X direkt neben den Vitrinen mit BVB-Schals, -Mützen und -Trikots.



"Cayu" steht für "Car for you". Opel will so Offline- und Online-Shopping miteinander verbinden. Damit das funktioniert, sieht das Konzept einen stark vereinfachten Verkaufsprozess für ausgewählte Modelle vor. Vor Ort werden die Kunden von sogenannten "Insidern" beraten und unterstützt. Verkäufer im klassischen Sinne sind sie nicht.



Mit nur wenigen Klicks kann der Kunde ein Auto auswählen und den Preis kalkulieren. Wer sich für einen schwarz-gelben Adam oder Corsa entscheidet, erhält zusätzlich ein Trikot mit der Rückennummer seines Lieblingsspielers, einen Ball mit Autogramm sowie BVB-Nummernschildhalter. BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke begrüßte in Oberhausen die neue Stufe der Zusammenarbeit mit dem Automobilhersteller. Opel-Chef Jürgen Keller ergänzte: "Wir werden von den Menschen draußen genauso wie Borussia Dortmund als sehr nah und bodenständig empfunden. Das ergibt eine Win-Win-Situation, von der wir beide profitieren."



Zusammen mit dem BVB wolle man weitere innovative Konzepte entwickeln, die weit über die Logo-Präsenz auf den Banden im Stadion und den BVB-Trikots hinausgehe, so Keller weiter. Gemeinsame Auftritte in der BVB-Fan-Welt in Dortmund sind bereits in Planung.



Helmut Weinand / mid