CES 2019: Daimler zeigt smarte Autos

Die Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas entwickelt sich immer stärker von der Elektronik- zur Automobilmesse - kein Wunder, sind moderne Autos doch inzwischen fahrende High-Tech-Geräte, bei denen Künstliche Intelligenz und Konnektivität eine gewichtige Rolle spielen. Mercedes wird im Spielerparadies spannende Neuheiten präsentieren.



Besucher der CES können am Mercedes-Stand unter anderem den neuen CLA bewundern, der auf der Messe in Nevada seine Weltpremiere feiert und wie die A-Klasse das clevere Infotainment-System MBUX an Bord hat. Zudem stehen dort die US-Premieren des Elektroautos EQC und des Konzeptautos Vision Urbanetic auf dem Programm.



Daimler wird außerdem seine Strategie für automatisierte Lkw präsentieren und einen Einblick in die Entwicklungen der Digital-Strategie "CASE" (Connected, Autonomous, Shared & Service und Electric Drive) geben. Die CES findet vom 8. bis 11. Januar 2019 statt.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 17.12.2018