CES 2019: Impressionen aus Las Vegas

Vom Smartphone bis zur Neufahrzeug-Technologie, Google und Amazon lassen grüßen - auf der Consumer Electronic Show (CES) in Las Vegas ist für jeden Geschmack etwas dabei. Die Automobilindustrie ist im Umbruch, automatisiertes Fahren und Elektromobilität stehen 2019 im Fokus. Rund 4.500 Aussteller, diverse Startup-Unternehmen aus mehr als 40 Ländern, sie alle sind in das Spielerparadies gekommen. Nicht zum Zocken, sondern um in die Zukunft zu schauen. Der Motor-Informations-Dienst (mid) hat sich vor Ort umgesehen und einige interessante Messe-Impressionen mit der Kamera festgehalten.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 10.01.2019