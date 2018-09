China-Transporter Maxus EV80 soll Europa elektrisieren

Nicht nur im Pkw-Segment schreitet die Elektrifizierung voran, sondern auch bei den Nutzfahrzeugen setzen immer mehr Hersteller auf Stromer. Denn der Einsatzbereich ist in vielen Fällen passgenau: Kleine Aktionsradien können E-Autos problemlos bewältigen. Genau das hat auch der chinesische Hersteller SAIC erkannt und will mit einem Kleinbus den europäischen Markt erobern.



Um den Maxus EV80 europäischen Kunden schmackhaft zu machen, hat sich der chinesische Autobauer mit dem Car-as-a-Service-Anbieter LeasePlan zusammengetan, der seinen Kunden passgenaue Lösungen beispielsweise hinsichtlich Nutzungsdauer, Finanzierung oder Versicherung der Fahrzeuge anbietet. Mit dem vollelektrischen Transporter aus China wird jetzt das Programm entsprechend erweitert, wie die beiden Unternehmen bei der IAA Nutzfahrzeuge in Hannover bekanntgegeben haben.



Pieter Gabriels, Managing Director von SAIC Mobility Europe, betont: "Die Vereinbarung mit LeasePlan, einem weltweit führenden Car-as-a-Service-Anbieter, unterstreicht die Nachfrage nach dem EV80 sowie den soliden Businessplan für Europa, den wir jetzt umsetzen."



Der Maxus EV80 kann als Fahrgestell, Kastenwagen, Hochraumkasten, Bus- oder Kombivariante oder zum rollstuhlgerechten Transport bestellt werden. Die LifePo4-Lithium-Ionen-Batterie soll eine Reichweite von bis zu 200 Kilometer und Ladezeiten von zwei Stunden bei Verwendung eines Gleichstrom-Ladegeräts (DC) ermöglichen. Der Maxus EV80 bietet standardmäßig auch eine Wechselstrom-Ladung (AC) an. In der Standard-Konfiguration hat der Transporter eine Laderaumlänge von 3.300 Millimeter, eine Breite von 1.770 Millimeter und eine Höhe von 1.710 Millimeter sowie ein Laderaumvolumen von 10,2 Kubikmeter. Die maximale Nutzlast beträgt 950 Kilogramm.



Auch eine Hochdachvariante ist erhältlich. Hier beträgt die Höhe 1.920 Millimeter, das Laderaumvolumen 11,5 Kubikmeter und die Nutzlast bis zu 915 Kilo.



Damit Maxus-Kunden auch außerhalb ihrer Basis, etwa des eigenen Betriebsgeländes, Strom tanken können, wird LeasePlan über die Partnerschaft mit Allego eine End-to-End-Ladeinfrastruktur sowie Zugang zu einem Netz von 75.000 Ladepunkten bieten, heißt es in einer Mitteilung.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 19.09.2018