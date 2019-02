Citroen Berlingo: Franzose mit erhobenem Dach

Klassische Vans sterben langsam aus, die Übermacht der SUV als Familienkutschen ist zu groß, obwohl deren Nutzfaktor deutlich kleiner ist. Wer heute komfortabel mit Kind und Kegel unterwegs sein möchte, ist mit einem Hochdachkombi gut bedient. Aber sind die Autos, die früher ohne zweite oder gar dritte Sitzreihe und hintere Seitenfenster als kompakte Lieferwagen unterwegs waren, wirklich familien- und alltagstauglich?



Die Frage erübrigt sich, wenn das Innere des Berlingo hinter der weit geöffneten Schiebetür zum Vorschein kommt. Denn der stylische Franzose - wie alle Citroen-Modelle fährt auch der Berlingo, der auf gerader Linie mit dem Peugeot Rifter und dem Opel Combo verwandt ist, mit eigenständigem, ja fast ein bisschen extravagantem Design vor - ist auf kleinem Raum ein Großer. Mit 4,40 Metern Länge ist die Kurzversion (der Berlingo XL ist 35 Zentimeter länger) gerade einmal 15 Zentimeter länger als der König der Kompakten, der VW Golf. Das ist kaum zu glauben, wenn man hinten und vorne rechts alle Hebel umlegt und Schlaufen zieht, und mit ein paar Handgriffen eine durchgehende und nahezu ebene Ladefläche zaubert. Erster Eindruck: Hier passt sogar eine Hüpfburg rein. In Zahlen: 2,70 Meter Ladelänge, mindestens 775 Liter Kofferraumvolumen, maximal 844 Kilo Zuladung. Dazu bietet er zahlreiche Zugangsmöglichkeiten, die für jede Gelegenheit passen - entweder durch die beiden Schiebetüren, die Heckklappe oder die separat zu öffnende Heckscheibe.



Für ordentlich Tageslicht-Einfall sorgt das in der höchsten Ausstattungslinie "Shine" zum Namen passende und serienmäßige Multifunktionsdach "Modutop", das mittig unter dem Panorama-Glasdach einen Mittelsteg mit Ambientebeleuchtung hat. Mindestens 24.640 Euro kostet der Berlingo als PureTech 110 Stop&Start, also mit 81 kw/110 PS und Euro 6d-Temp-Dreizylinder-Turbobenziner. Da verwundert es, dass der stilbewusste Franzose, der mit farblich abgesetzten seitlichen Airbumps vorfährt, keine Alufelgen im Serienpaket hat. Diese kosten mindestens 500 Euro extra. Hier blitzt kurz das Handwerkerauto durch, denn den Berlingo gibt es immer noch als Kastenwagen: mehr Nutzfahrzeug-Eigenheiten sind nicht zu finden - außer den hervorragenden Platzverhältnissen.



Auch auf der Straße erinnert nichts an Lastesel-Zeiten. Der Berlingo sieht innen nicht nur aus wie ein Pkw, bei dem das gute Platzangebot auch für reichlich Ablageflächen und Cupholder gut ist, sondern fährt sich auch wie ein Kleinwagen von nebenan. Dazu kommt ein Connectivity-Angebot, das alle aktuellen Bedürfnisse befriedigen kann. Ein 8-Zoll-Touchscreen dient als zentrales Bedienelement. Bis zu 19 Assistenzsysteme sorgen dafür, dass Berlingo-Passagiere sicher unterwegs sind, zum Beispiel ein aktiver Spurhalteassistent, der Müdigkeitswarner "Coffee Break Alarm", ein Toter-Winkel-Assistent, eine Verkehrszeichenerkennung mit Geschwindigkeitsempfehlung, eine Rückfahrkamera mit 180-Grad-Rundumsicht.



Mit seinen 110 PS macht das Auto eine gute Figur, selbst voll beladen zeigt er im Alltagstest keine Schwächen. Der Verbrauch von rund acht Litern je 100 Kilometer bei den Testfahrten mit hohem Autobahnanteil ist zwar nicht preisverdächtig, aber auch nicht zu beanstanden. Immerhin wiegt der Berlingo 1,5 Tonnen. Die bewegt das 1,2 Liter große Motörchen sehr ordentlich. 175 km/h schafft der Hochdachkombi in der Spitze, 13,2 Sekunden dauert der Spurt auf Tempo 100. Und lässt auch bei flotterer Fahrt nichts an Komfort vermissen. Gute Sitze und ein ausgewogener Federungskomfort waren nicht immer die Merkmale französischer Autos - das hat Citroen gut hingekriegt.



Wer viel Platz für überschaubare Ausgaben und dazu ein frisch-freches Design möchte, das sich von der Masse abhebt, der sollte sich den Citroen Berlingo aus der Nähe anschauen.



Mirko Stepan / mid





Technische Daten Citroen Berlingo PureTech 110 Stop & Start "Shine":



Fünftüriger, fünfsitziger Kastenwagen, Länge/Breite (o. Spiegeln)/Höhe/Radstand in Millimeter: 4.403/1.848/1.844/2.785, max. Leergewicht (m. Fahrer): 1.741 kg, Zuladung: 609 kg; Anhängelast gebremst/ungebremst: 1.150/600 kg, Kofferraumvolumen (bei aufrechter Rückenlehne): 775 l, Tankinhalt: 60 l, Preis: ab 24.640 Euro.



Antrieb: 3-Zylinder-Turbobenziner; Hubraum: 1.199 ccm; Leistung: 81 kW/110 PS bei 5.500 U/min; max. Drehmoment: 205 Nm bei 1.750 U/min; manuelles 6-Gang-Getriebe; 0 - 100 km/h: 13,2 Sekunden; Höchstgeschwindigkeit: 175 km/h; Normverbrauch: 5,7 l/100 km; CO2-Emission: 129 g/km; Schadstoffklasse: Euro 6d-Temp.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 14.02.2019