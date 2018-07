Citroen für die perfekte Welle

Anzeige

Wie könnte eine Automarke den Coolness-Faktor besser hervorheben als mit einem Sondermodell, das in Zusammenarbeit mit einer Marke entsteht, die mit lässigen Typen ihr Geld verdient? Das Surfer-Label Rip Curl ist Partner bei einem neuen Citroen-Sondermodell.



Der C3 Aircross Rip Curl basiert auf der Ausstattungsvariante "Feel" und bietet zusätzliche Ausstattungen in Sachen Design und Technik wie ozeanblaue Umrandungen an Scheinwerfern und Radnaben, Dachreling in Brillant-Schwarz, abgedunkelte Scheiben, "Rip-Curl"-Sticker oder auch die intelligente Traktionskontrolle "Grip Control" und den Bergabfahr-Assistenten "Hill Assist Descent". Als Außenfarben stehen Polar-Weiß, Sand-Beige, Cosmic-Silber, Perla-Nera-Schwarz und Misty-Grau zur Wahl. Optional ist die Dachfarbe Perla-Nera-Schwarz erhältlich. Das Kompakt-SUV C3 Aircross Rip Curl ist ab sofort ab 21.590 Euro bestellbar.