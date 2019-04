Citroen hilft dem Jumpy auf die Sprünge

Citroen verpasst dem Jumpy Kastenwagen durch ein paar Verbesserungen und Ergänzungen einen Feinschliff. So kommen zum bisherigen Angebot zwei neue, branchenspezifische Versionen hinzu.



Die Version "Worker" richtet sich in Sachen Ausstattung an Gewerbetreibende, die Material und Mitarbeiter auf Baustellen transportieren. Vielfahrer sollen mit der Version "Driver angesprochen werden. Die bisherigen Ausstattungslinien "Profi" und "Business" wurden gleichzeitig in "Control" beziehungsweise "Club" umbenannt.



Hinzu kommt: Das Modell mit dem BlueHDi 180 Stop&Start EAT8 wird mit einem neuen Motor ausgestattet. Und: Alle Motorisierungen werden sukzessive auf die Abgasnorm Euro 6d-TEMP umgestellt.

