Citroen lädt zum Straßenfest

Feste soll man bekanntlich feiern wie sie fallen - und wenn der Anlass für die Party auch noch ein 100. Geburtstag ist, dann sollte der festliche Rahmen entsprechend groß gewählt werden. Citroen zeigt wie das geht.



Zum 100-jährigen Bestehen der Marke Citroen sind Fans, Freunde und alle Interessierten zu einem Event mitten in Frankreichs Hauptstadt Paris eingeladen. Dort können sie vom 14. bis 16. Juni 2019 in der Rue Linois im 15. Arrondissement von Paris 100 legendäre Citroen-Modelle bewundern. Vom Typ A 10 HP bis zum 19_19 Concept ist alles dabei, was mit Citroen-Emblem geschmückt ist und Rang und Namen hat.



Die Ausstellung der besonderen Art findet dort statt, wo im Jahr 1919 der Grundstein für die Marke mit dem bis heute teils extravaganten Charme gelegt wurde: ganz in der Nähe des ersten Werks von Citroen am Pariser "Quai de Javel".

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 07.06.2019