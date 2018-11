Citroen verhilft zum eigenen Familien-Wappen

Zum eigenen Familienwappen in nur fünf einfachen Schritten - dieses Angebot macht Citroen im Zusammenhang mit der Markteinführung des neuen Berlingo im September. Dazu wurde jetzt eine interaktive Webseite gestaltet, auf der Familien ihr eigenes Wappen zusammenstellen können.



Die Idee hinter "My Family Logo": Jede Familie ist so einzigartig wie ihr ganz persönliches Wappen. Das kann auf der Webseite www.citroen-myfamilylogo.de gestaltet werden. Zur Auswahl stehen Formen, Symbole, Farben und diverse Wappentiere, zum Schluss ergänzt die Familie noch ihren Nachnamen. Das personalisierte Logo kann auf den PC oder das Smartphone heruntergeladen und auf Facebook beziehungsweise Twitter geteilt werden.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 21.11.2018