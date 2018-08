Citroens Freizeit-Camper für Biker

Anzeige

Zum Einstiegspreis von 45.600 Euro plus Mehrwertsteuer bietet Citroen den Jumper Bike Solution an - laut der Franzosen die ideale Lösung für Motorradfahrer und sonstige freizeitorientierte Menschen. Entwickelt wurde der als Neuheit auf dem Caravan-Salon in Düsseldorf (24. August bis 2. September) gezeigte Vielzweck-Transporter zusammen mit dem Reisemobil- und Sonderfahrzeugspezialisten Flexebu.



Der Biker Solution basiert auf dem Jumper in der geräumigen Version L3H2. Er bietet Platz für zwei Motorräder, die nach der Verladung per elektrischer Seilwinde in einem Schienensystem fixiert werden. Es gibt geräumige Schränke, seitlich umklappbare Betten und dank des optionalen Aufstelldachs bis zu vier Schlafplätze. "Wird ein größeres Laderaumvolumen benötigt, kann der Jumper Biker Solution in wenigen Handgriffen zum geräumigen Transporter umgebaut werden", so eine Citroen-Sprecherin. Alle Möbel seien dank eines patentierten Clip-Systems problemlos herausnehmbar. Angetrieben wird der neue Vielzweck-Kasten von einem Dieselmotor mit 117 kW159 PS.