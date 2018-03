Civic mit neuem Diesel rollt zu den Händlern

Anzeige

Honda bringt den Civic Fünftürer mit überarbeitetem Diesel-Aggregat zu den Händlern. Der 120 PS starke 1.6 i-DTEC erfüllt die neueste Abgasnorm Euro 6d-temp. Fünf Ausstattungsvarianten sind für den 1.6 i-DTEC, der am 24 März 2018 in den Handel kommt, verfügbar. Der Preis für die Einstiegsversion "S" beträgt 21.390 Euro. Mit dem neuen Motor ist der Spurt auf Tempo 100 nach 9,8 Sekunden erledigt.



Die höchsten Modellvarianten "Executive" und "Executive Premium" sind mit umfangreicher Serienausstattung versehen, unter anderem mit LED-Frontscheinwerfern, schlüssellosem Zugang und Motorstart, elektrisch kippbarem Panorama-Schiebedach sowie Premium-Audiosystem mit elf Lautsprechern und 465 Watt Leistung sowie dem "Dynamic Damper Control"-System.



Zusätzlich sind in der Top-Version "Executive Premium" eine Lederausstattung, beheizbare Sitze hinten sowie eine kabellose Ladestation verfügbar. Im Mai folgt die Limousine, die dann ebenfalls mit dem neuen Diesel zu haben sein wird.