CNG: Seat übernimmt Führungsrolle

Anzeige

Die Erdgas-Technologie ist bei Volkswagen eine der Lösungen für eine umweltschonendere Mobilität. In vielen Modellen von VW und den Konzern-Töchtern sind bereits jetzt CNG-Modelle zu finden. Das Angebot soll weiter ausgebaut werden - und Seat dabei eine Schlüsselrolle übernehmen.



Seat-Chef Luca de Meo hat zur Eröffnung des 6. GASNAM-Kongresses in Madrid bekräftigt, dass der spanische Automobilhersteller bei der Entwicklung CNG-betriebener Fahrzeuge innerhalb des Volkswagen-Konzerns eine Vorreiterrolle spielen soll. "Kurz gesagt, wünschen sich die Kunden einen einfachen und ökonomischen Prozess", sagte Luca de Meo, der CNG als "eine nachhaltige und rentable Alternative zu herkömmlichen Treibstoffen und Elektrofahrzeugen" charakterisierte.



Größter Pluspunkt der CNG-Technologie sei, dass sie bereits existiere. Und damit seien keine größeren Investitionen erforderlich, um sie auf breiter Basis den Kunden zugänglich zu machen, so der Seat-Boss weiter. "Für mit Erdgas angetriebene Fahrzeuge, Transporter oder Lkw ist keine technologische Modifikation erforderlich, sie sind bereits zuverlässig, sicher, extrem kostengünstig, bequem und sehr praktisch. Sie haben eine größere Reichweite als andere Antriebe. Ihre Nutzung lässt sich besser an die jeweiligen Bedingungen anpassen. Sie eignen sich sowohl für den Stadtverkehr als auch für Mittel- oder Langstrecken."



Seat hat europaweit und innerhalb des Volkswagen-Konzerns das größte Portfolio an CNG-Fahrzeugen. Bis Ende 2018 wird eine CNG-Version des Arona auf den Markt kommen - das ist dann das erste SUV mit Erdgasantrieb.