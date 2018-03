CO2-Bilanz: So wird das nichts

Anzeige

Ab 2021 darf der Flottenverbrauch von Herstellern nicht mehr als 95 Gramm CO2 je Kilometer betragen. Das ist nicht neu. Allerdings lassen die Zahlen aus dem Jahr 2017 darauf schließen, dass dies noch nicht bei jedem Autobauer angekommen ist. Wie das Fachmagazin "kfz-betrieb" nun berichtet, sind die CO2-Emissionen von neu zugelassenen Pkw in Deutschland im Vergleich zu 2016 sogar gestiegen. Das zeigt eine Analyse des Center of Automotive Management (CAM). Mit 127,9 Gramm pro Kilometer lag der Durchschnittswert 0,5 Gramm über dem Mittel von 2016 (127,4 Gramm).



CAM-Chef Stefan Bratzel führt das vor allem auf den Absturz des Diesel-Antriebs in der jüngsten Vergangenheit zurück sowie die nach wie vor geringe Bedeutung von Elektroautos und die hohe Nachfrage nach schweren SUV und Geländewagen. Diesel-Fahrzeuge seien laut Bratzel rund 15 Prozent verbrauchsärmer und damit CO2-effizienter als Benziner. Aufgrund der Abgas-Affäre brach der Marktanteil des Selbstzünders an den Neuzulassungen 2018 hierzulande um 13,2 Prozent ein, während Benziner um 13,8 Prozent zulegten.