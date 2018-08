Cockpit der Zukunft: Komfort in der "Klima-Blase"

Innovative Materialien, Rundum-Vernetzung, neue Technologien: Zulieferer Faurecia tüftelt mit einem originellen Ansatz am Cockpit der Zukunft. Dabei steht der Klimakomfort im Mittelpunkt. Die Passagiere sitzen in einer blitzschnell exakt auf sie abgestimmten "Klima-Blase".



Dabei helfen die Klima- und Lüftungsanlage, verschiedene Kühl- und Heizflächen sowie thermisch unempfindliche Komfortmaterialien, die in eine innovative Steuerungstechnik eingebettet sind. "Für die Schnittstelle haben wir eine Software entwickelt, die für das thermische Komfortmanagement in Zukunft neue Maßstäbe setzt", erklärt Isabelle Mallet-Da Costa, Komfortexpertin von Faurecia.



Fahrer und Beifahrer können das Fahrzeug vorab über eine App an ihre persönlichen Vorlieben anpassen. Schwerpunkte sind im Sommer wie im Winter die optimale Einstellung der Klimaanlage und der Sitztemperatur. Sie kann manuell gewählt oder so programmiert werden, dass das Fahrzeug zu einem bestimmten Zeitpunkt einsatzbereit ist. Dadurch ist es möglich, den "Temperatur-Schock" beim Einsteigen zu verhindern und die Zeit bis zum Erreichen des optimalen Komforts zu verkürzen.



Spezifische Materialien im Innenraum können sich im Cockpit der Zukunft an unterschiedliche Temperaturen anpassen: Sie wirken im Sommer kühler und im Winter wärmer und werden für Oberflächen eingesetzt, die mit dem Körper in Berührung kommen, etwa für Sitze, Armaturenbrett und Türverkleidungen. Das "Optivent"-System bläst Luft durch Sitzflächen und Rückenlehnen - so genießen die Insassen im Sommer eine angenehme Kühlung. Das System wird über integrierte Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren im Sitz automatisch aktiviert.



Für eine optimale Wärmeverteilung sollen speziell im Winter abstrahlende Paneele im Bodenbelag sorgen. Sie erwärmen den Fußbereich vor und hinter den Vordersitzen. Daneben lassen sie sich auch als eine Art Wandheizung in Türverkleidungen verwenden.



Grundsätzlich sind diese neuen Komfort-Angebote für künftige Elektroautos gedacht - sie können aber genauso in Verbrenner-Mobilen installiert werden.

