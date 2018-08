Coming Home: GTI-Sause in Wolfsburg

Nicht nur Fußball "is coming home" - das gilt auch für das zweite GTI-Treffen in Wolfsburg unter diesem Motto. Stargast der Veranstaltung am 1. September 2018 ist die scharfe Studie Golf GTI TCR Concept mit 290 PS und 264 km/h Spitze, die im Frühsommer auf dem GTI-Treffen am Wörthersee erstmals gezeigt wurde und jetzt Deutschland-Premiere feiert.



"Coming Home" soll auch die Wartezeit bis zur nächsten Sause in Österreich 2019 verkürzen und bietet ein umfangreiches Rahmenprogramm, inklusive GTI-Korso durch das Volkswagen-Werk, in dem schon 1976 der erste Golf GTI vom Band gelaufen ist.



Der 680 PS starke I.D. R Pikes Peak ist ebenfalls zu sehen. Diesmal ist auch die Autostadt Partner der Veranstaltung. Sie lobt den Autostadt-Tuning-Award für alle individualisierten Volkswagen aus.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 21.08.2018