Conti lässt es kesseln

Comic-Fans aufgepasst: 30 Jahre nach dem verkorksten Rennen am Flugplatz Hartenholm wirft Werner-Erfinder Rötger Feldmann erneut seinen viermotorigen Red-Porsche-Killer an. Continental hilft ihm dabei, richtig Gummi zu geben.



Rötger Feldmann alias Brösel fordert im September 1988 "Holgi" Holger Henze zu einem spektakulären Rennen heraus. Ein Dragster-Eigenbau mit vier Horex-Motoren soll gegen einen 1967er Porsche 911 antreten. Wer bei der "Schmach von Hartenholm" live dabei war oder die Werner-Comics kennt, weiß was vor 30 Jahren passiert ist: Der Red-Porsche-Killer wird seinem Namen nicht gerecht, verliert das Rennen.



Nun ist es an der Zeit für eine Neuauflage. Vom 30. August bis zum 2. September 2018 steigt ein viertägiges Event rund um den Hartenholmer Rennacker, bei dem Brösel erneut mit seinem Bike gegen den Porsche antritt. Mit am Start: der Reifenhersteller Continental, der für die Kontrahenten die Pneus bereitstellt. Das Motto des coolen Duells kann nur lauten: "Volles Rooäää!!!"