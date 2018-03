Continental: Kompetenzzentrum für den Autopiloten

Anzeige

Continental plant, den Standort Frankfurt-Rödelheim bis 2022 zum weltweiten Kompetenzzentrum für Fahrsicherheit sowie für assistiertes und automatisiertes Fahren weiterzuentwickeln. So soll die Vision vom unfallfreien Fahren verwirklicht werden. Der Standort ist bereits jetzt Schaltzentrale des Unternehmens für die weltweiten Aktivitäten rund um das automatisierte Fahren. Herzstück des Kompetenzzentrums wird der Neubau eines sechsstöckigen Entwicklungsgebäudes mit 30.000 Quadratmetern Fläche. Insgesamt investiert Continental mehr als 100 Millionen Euro in den Standort. "Aus Frankfurt heraus arbeiten wir an Herausforderungen und Lösungen unserer zukünftigen Mobilität, mit der Weiterentwicklung des Standortes sichern wir unsere Stellung als innovatives und zukunftsorientiertes Unternehmen und bauen diese weiter aus", sagte Frank Jourdan, Mitglied des Vorstandes der Continental AG und Leiter der Division Chassis & Safety.