Continental liefert Antrieb für E-Auto Sion

Die Division Powertrain von Continental wird die elektrische Antriebseinheit für den Sono Sion bauen. Das E-Auto aus München, für das aktuell rund 8.800 Reservierungen vorliegen, soll das erste in Serie gefertigte Elektrofahrzeug mit Solarzellen zur Reichweitenverlängerung werden.



"Die Partnerschaft zwischen Sono Motors und Continental ist langfristig über den gesamten Lebenszyklus des Fahrzeugs angelegt", heißt es bei Sono Motors. Die Antriebseinheit für den Sion umfasst neben dem Motor auch die Leistungselektronik sowie das Getriebe, deren Integration in einer einzigen Systemeinheit "Größe und Gewicht des Antriebssystems zugunsten der Leistungsstärke des Fahrzeugs reduziert", so die Techniker.



Der Akku des Sion hat eine Kapazität von 35 kWh. Seine bisher kommunizierte Reichweite von 250 Kilometer wurde laut der Münchner jetzt auch in Simulationen nach dem neuen WLTP-Standard mit 255 Kilometer bestätigt.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 22.11.2018