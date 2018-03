Coole Sonnenanbeter auf zwei Rädern

Anzeige

Amerikanisches Lebensgefühl pur. Die Maschinen von Harley-Davidson lassen Frühlingsgefühle und Abenteuerlust aufkommen. Seit Einführung 1957 wurde die Sportster immer wieder neu erfunden. Die Motor Company aktualisierte, überarbeitete und verfeinerte stetig das Konzept - und die Sportster-Fahrer modifizierten und individualisierten ihre Maschinen. Die Sportster kam als Bobber, Chopper, Scrambler und Café Racer auf den Markt. Sie trat auf klassischen Rennpisten, Flat-Track-Kursen und auf dem Drag Strip an. Sie bildete den Einstieg in die Welt von Harley-Davidson und erwies sich zugleich als ideale Basis für Customizer.



Für die Saison 2018 ergänzt Harley die Sportster-Familie um die neuen Typen Iron 1200 und Forty-Eight Special. Die neuen Modelle vereinen aktuelle Klassiktrends der Custom-Szene mit der traditionsreichen Sportster-Plattform und der kraftvollen Leistung des 1200er Evolution V-Twins. Beide Maschinen präsentieren sich mit neuen Tank-Graphics, die kraftvolle Streifen mit einer Typografie und mit Farben verbinden, die Harley-Davidson in den 1970er-Jahren verwendet hat.



"Seit ihrer Geburt bietet die Sportster die perfekte Kombination aus Gewicht, Power und Charakter, die sie für so viele unterschiedliche Fahrer attraktiv macht", sagt Harley-Designer Brad Richards. "Eine Sportster macht es Dir leicht, sie zu strippen und neu zu gestalten - so wie es Sportster Fahrer seit Jahrzehnten mit ihren Bikes machen."



Beide Modelle haben einen Motor mit 1,2 Liter Hubraum und 49 kW/67 PS. Bis Ende April 2018 sollen sie bundesweit erhältlich sein. Die "Iron 1200" kostet ab 10.955 Euro, die "Forty-Eight Special" ab 12.195 Euro. Die Transport- und Aufbaupauschale beträgt in beiden Fällen 450 Euro.