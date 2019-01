Corsa verkörpert den Geist von Opel

Zum 120-jährigen Bestehen der Marke Opel kommen die Rüsselsheimer ins Philosophieren. Der Sinnspruch lautet: "Opel. Geboren in Deutschland. Gebaut für uns alle." Und zum Corsa passt der Leitgedanke laut Opel am besten. Schon das erste Modell, den Opel Patentmotorwagen "System Lutzmann" von 1899, habe diesen Geist repräsentiert. Und bis heute gelte: Mobilität wird für die breite Masse erschwinglich - und das Produktangebot sicherer, sauberer, bequemer und praktischer.



Der Corsa eignet sich je nach Version als Weggefährte für Singles und Paare genauso wie für die ganze Familie. Nicht umsonst wurden von allen fünf Generationen seit 1982 mehr als 13,5 Millionen Einheiten gefertigt. "Der Corsa war und ist europaweit eines unserer wichtigsten Modelle", sagt Opel Vertriebs- und Marketingchef Xavier Duchemin. Folgerichtig spiele der Dauerläufer eine Hauptrolle im Jubiläumsjahr. "Opel demokratisiert seit 120 Jahren die Mobilität. Wir machen in unseren Autos wegweisende Technologien und Komfortmerkmale für alle Käuferschichten erschwinglich. Dafür stehen wir und dafür steht als bestes Beispiel der Corsa!" Dank der Jubiläums-Modellreihe finde jeder seinen Favoriten - umfangreich ausgestattet und zu Top-Konditionen, ergänzt Duchemin.



Bis hin zur aktuellen fünften Generation gilt der Corsa als Musterbeispiel für die Demokratisierung individueller Mobilität. Auch dank des Sondermodells "120 Jahre", das bereits serienmäßig über jede Menge moderne Technologien sowie Design- und Komfort-Features zu attraktiven Konditionen verfügt, visiert der Corsa 14 Millionen Zulassungen in Europa an.



In wenigen Monaten geht die nächste Generation des Kleinwagens an den Start - erstmals auch eine rein elektrische Variante. Damit schreibt der Corsa 2019 die Opel-Geschichte von 120 Jahren Automobilbau und Mobilität für Millionen fort.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 28.01.2019