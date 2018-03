Crossland X mit erfolgreichem ersten Jahr

Anzeige

Seit einem Jahr ist der Opel Crossland X auf dem Markt, inzwischen haben sich 100.000 Kunden europaweit für den kompakten Crossover entschieden - ein Viertel davon in Deutschland. Nach dem erfolgreichen Modellstart soll er die Marke mit Blitz weiter vorwärts bringen.



"Mit Opel-typischen Technologien wie den AGR-zertifizierten und in diesem Segment einzigartigen Ergonomie-Vordersitzen spielt der Crossland X eine Schlüsselrolle in unserer Produktoffensive", sagt Opel-Vertriebs- und Marketingchef Peter Küspert. "Zusammen mit seinen X-Brüdern Mokka X und Grandland X wird er 2018 erstmals das komplette Jahr erhältlich sein und entscheidend zum weiteren Wachstum beitragen." Der Crossland X ist das erste Gemeinschaftsprojekt von Groupe PSA und Opel und wurde bereits vor dem Zusammenschluss als Koproduktion entwickelt. Produziert wird der Crossland X im spanischen Saragossa, wo auch das Schwestermodell Citroën C3 Aircross vom Band läuft.