Custom-Bike-Wettbewerb vom Abwasserprofi initiiert

Obwohl viele Kurierfahrer die Honda CX 500 wegen ihrer Zuverlässigkeit und Alltagstauglichkeit offensichtlich schätzten, verlieh ihr Comic-Zeichner und Kultfigur Brösel ("Werner, Oder was") den wenig schmeichelhaften Spitznamen "Güllepumpe".



Sie wurde trotzdem zur Erfolgsgeschichte und erfreut sich bis heute einer wachsenden Fangemeinde. Ihre technischen Raffinessen und der durchzugsstarke Motor überzeugten Biker Ende der 1970er Jahre. Inzwischen erlebt die "Güllepumpe" eine Renaissance und wird gerne von Biker-Tuning-Schmieden und Motorrad-Schraubern als Ausgangsbasis für "Café Racer-Projekte" genutzt.



Mit handgetriebenen Güllepumpen für die Landwirtschaft startete auch die Erfolgsgeschichte der Jung Pumpen GmbH aus Steinhagen. Sie stehen heute im firmeneigenen Museum, und das inzwischen weltweit tätige Unternehmen produziert vor Ort Schmutzwasserpumpen und Abwasserhebeanlagen für die Gebäude-Entwässerung und den kommunalen Abwassertransport. Zum 95. Firmen-Geburtstag soll es aber wieder Güllepumpen geben - nur dieses Mal etwas anders.



Alle Freizeit-Schrauber, die ein Motorrad aus der Honda CX-Baureihe zu einer coolen "Güllepumpe" umgebaut haben oder gerade dabei sind, werden zur Teilnahme aufgefordert. Fotos des eigenen Umbaus können bis zum 19. Juli 2019 auf der Webseite hochgeladen werden. Experten aus der Custom-Szene wählen im Rahmen eines Motorradtreffens am 18. August 2019 im Kabelwerk B64 in Beelen den besten Umbau aus.



Als erster Preis winkt ein Wochenendtrip im Wert von 1.000 Euro für zwei Personen nach London, zur Ace Café Réunion. Diese findet Anfang September 2019 statt. Für Platz zwei und drei wurden Geldpreise ausgelobt. Weitere Informationen zum Content, zur Teilnahme und zur Story findet man ab sofort unter https://www.guellepumpencontest.de.

