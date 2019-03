"D hoch 3" fürs autonome Fahren mit BMW

BMW gibt noch mehr Gas beim autonomen Fahren. "High Performance D-3-Plattform" lautet das jüngste Zauberwort. Das "D hoch 3" im Namen der neuen IT Plattform steht für "Data-Driven Development". Es stellt die Grundlage für die Entwicklung und Absicherung von hoch- und vollautomatisierten Fahrfunktionen dar. Für die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Level 3 Systems, das im BMW "iNext" Ende 2021 angeboten werden soll, sei der Einsatz der neuen Technologie unverzichtbar, teilt BMW mit.



Das Grundprinzip folgt der Annahme, dass die Komplexität von weltweiten Verkehrssituationen vor allem über enorme Datenmengen darstellbar und damit letztlich beherrschbar sein wird. Dafür ist es erforderlich, dass die Algorithmen und die Gesamtfunktion des autonomen Fahrens auf einer breiten Datenbasis abgesichert werden. Die Basis für den Prozess bildet das Sammeln von rund fünf Millionen Kilometern realer Fahrdaten mit Versuchsfahrzeugen der Testflotte. Davon wählt BMW zirka zwei Millionen Kilometer aus, in denen besonders heikle Fahrszenarien und Umwelteinflüsse vorkommen wie etwa Überholvorgänge oder Unwetter-Situationen.



Die Flotte zur Sammlung der realen Fahrdaten von aktuell rund 80 Fahrzeugen der BMW 7er-Baureihe ist an der Westküste der USA, in Deutschland, Israel und China im Einsatz. Bis Ende des Jahres 2019 soll die Flotte auf rund140 Fahrzeuge anwachsen.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 28.03.2019