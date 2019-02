Daimler: Erfolgsprämie schrumpft

Daimler verspricht seinem Personal eine Ergebnisbeteiligung am Geschäftsjahr 2018 von bis zu 4.965 Euro. "Trotz schwieriger Rahmenbedingungen", betont der Konzern. Dies haben Vorstand und Gesamtbetriebsrat beschlossen, teilt das Unternehmen mit. Die Erfolgsprämie, die allerdings um rund 700 Euro geringer ausfällt als im Vorjahr, gilt für die rund 130.000 anspruchsberechtigten Tarifmitarbeiter in Deutschland und wird mit dem April-Entgelt ausgezahlt.



"Unsere Mitarbeiter haben viel geleistet und unermüdlichen Einsatz gezeigt. Mit der Ergebnisbeteiligung bedanken wir uns für das herausragende Engagement unserer Belegschaft", sagt Wilfried Porth, Vorstand für Personal und Arbeitsdirektor & Mercedes-Benz Vans der Daimler AG.



Die Berechnung der Ergebnisbeteiligung ist in einer Gesamtbetriebsvereinbarung geregelt. Grundlage für die Ermittlung der Ergebnisbeteiligung ist eine Berechnungsformel, die den vom Unternehmen erwirtschafteten Konzern-Gewinn vor Zinsen und Steuern und die Umsatzrendite miteinander verknüpft. Der operative Gewinn für das Jahr 2018 liegt mit 11,1 Milliarden Euro deutlich unter dem operativen Gewinn von 14,3 Milliarden Euro für 2017. Dadurch liegt die aktuelle Ergebnisbeteiligung unter der Prämie von 5.700 Euro aus dem Vorjahr.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 06.02.2019