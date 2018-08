Daimler knackt Schwergewichts-Bestmarke

Der Freightliner New Cascadia bleibt weiterhin ein Daimler-Schwergewicht. Vor allem, was die Verkaufszahlen betrifft. Denn mit dem Bestseller knackte Daimler Trucks nun die Marke von 50.000 ausgelieferten Fahrzeugen seit Produktionsstart im Januar 2017.



Der New Cascadia ist laut Daimler der erfolgreichste Lkw für schwere Transporte auf der Langstrecke im nordamerikanischen Markt. Unlängst hat Daimler zudem erste Kunden für die gemeinsame Erprobung der vollelektrischen Variante des Freightliner eCascadia bekanntgegeben.

