Daimler und Bosch forcieren Parkplatzsuche 4.0

Jeder Autofahrer kennt es - die lästige Suche nach einem Parkplatz in einer Tiefgarage. Ist dann ein passender Abstellplatz gefunden, stellt sich dieser nicht selten als beengt heraus. Abhilfe schaffen Daimler und Bosch mit dem "Automated Valet Parking" - der fahrerlosen Parkplatzsuche.



Das System sei eine Pionierleistung im Bereich des infrastrukturgestützten fahrerlosen Parkens und das erste Pilotprojekt seiner Art in China, heißt es bei Daimler anlässlich der Premiere in Peking. Fahrzeuge können damit per Smartphone ferngesteuert einen Parkplatz ansteuern und auch wieder zum "Piloten" zurückkehren. Voraussetzung ist, dass auch das Parkhaus mit entsprechenden Sensoren ausgestattet ist. Bei der Präsentation in Peking, wo Daimler als erster internationaler Autobauer eine Genehmigung für die Erprobung von vollautomatisierten Testfahrzeugen (Level 4) auf öffentlichen Straßen erhalten hat, waren zwei Testfahrzeuge unterwegs, um eine komplexere Situation zu simulieren.

